قصف مدفعي وغارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان

وطن للأنباء: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، قصفًا مدفعيًا وغارات جوية على عدة مناطق جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القصف المدفعي استهدف بلدتي المنصوري ومجدل زون بقضاء صور.

وأضافت أن قذائف مدفعية طالت، فجرًا، وادي السلوقي قرب بلدة قبريخا بقضاء مرجعيون.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، وغارتين على بلدة كفر تبنيت في النبطية.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس/ آذار 2026 إلى 4390 شهيدًا و12429 جريحًا.