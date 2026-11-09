التنمية الاجتماعية: تضرر 18,860 أسرة نازحة في غزة جراء المنخفض الجوي

وطن للأنباء: أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، يوم الإثنين، تضرر نحو 18,860 أسرة نازحة في 339 مخيما بمختلف محافظات القطاع، جراء المنخفض الجوي الأخير، مشيرة إلى أن محافظتي غزة والوسطى سجلتا النسبة الأكبر من الأضرار.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن محافظة غزة سجلت العدد الأكبر من الأسر المتضررة بواقع 8,319 أسرة تضررت مآويها بفعل الأمطار والرياح الشديدة، فيما سجلت المحافظة الوسطى العدد الأعلى من المخيمات المتضررة بواقع 141 مخيما.

وبيّنت أن طواقمها الميدانية باشرت منذ بدء المنخفض الجوي عمليات الحصر وتقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات الطارئة للأسر والمخيمات المتضررة في مختلف مناطق القطاع، بهدف تسريع الاستجابة الإغاثية وتوجيه المساعدات إلى الأسر المنكوبة.

وفي إطار التدخلات العاجلة، أشارت الوزارة إلى توزيع خيام ومواد للحماية من الأمطار على نحو 298 أسرة تضررت مآويها أو تعرضت خيامها للتلف الجزئي أو الكلي، إلى جانب توزيع ملابس شتوية على 2,100 شخص، وتوفير مستلزمات أخرى للإيواء.

وأكدت استمرار التنسيق والعمل الميداني على مدار الساعة مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية المحلية والدولية لمتابعة احتياجات الأسر المتضررة وتوفير المستلزمات الأساسية، داعية الجهات المنقذة والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل وتقديم الإغاثة والأغطية ووسائل الحماية من الظروف الجوية القاسية.