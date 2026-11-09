بالفيديو.. الاحتلال يهدم معرضاً للسيارات في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة

وطن للأنباء: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، معرضاً للسيارات في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، عقب إغلاق مداخل البلدة ومخارجها أمام حركة المواطنين والمركبات.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل ومخارج بلدة حزما، ومنعت حركة المواطنين والمركبات، بالتزامن مع تنفيذ عملية الهدم.

وتتعرض بلدة حزما منذ أشهر لاقتحامات متكررة وإغلاقات للطرق وإخطارات بالهدم، تستهدف المنازل والمنشآت التجارية. وكانت محافظة القدس قد أفادت، في شباط الماضي، بأن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم 11 منزلاً ومنشأة في البلدة، بينها 7 منازل و4 منشآت تجارية.

وفي سياق متصل، وثّقت محافظة القدس تنفيذ 44 عملية هدم وتجريف خلال تشرين الأول الماضي، شملت منازل ومنشآت سكنية وتجارية، إلى جانب إصدار 41 إخطاراً وقراراً بالهدم ووقف البناء والإخلاء في عدد من بلدات المحافظة.