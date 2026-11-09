شركة البركة للتأمين الإسلامي تشارك في إطلاق حملة الفحص الشتوي للمركبات 2026–2027 لتعزيز السلامة المرورية

وطن للأنباء: شاركت شركة البركة للتأمين الإسلامي في فعالية إطلاق حملة الفحص الشتوي للمركبات للعام 2026–2027، التي نظمتها وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، اليوم الاثنين، في مدن رام الله ونابلس وبيت لحم ، تحت شعار "أمانك من سلامة مركبتك"، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي بأهمية جاهزية المركبات خلال فصل الشتاء.

وجاءت مشاركة الشركة في هذه الفعالية تأكيداً على التزامها بمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، وحرصها على دعم المبادرات التوعوية التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة على الطرق، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من ظروف جوية تتطلب مزيداً من الحيطة والحذر.

وتضمنت الفعالية، التي أُقيمت في ميدان نيلسون مانديلا بمدينة رام الله، تنفيذ فحوصات ميدانية للمركبات، بهدف التأكد من جاهزيتها الفنية وسلامتها للسير على الطرق، إلى جانب تقديم الإرشادات التوعوية للسائقين حول أهمية الصيانة الدورية والفحص الوقائي، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن الأعطال الفنية. ومن المقرر أن تتواصل فعاليات حملة الفحص الشتوي في مختلف محافظات الوطن، لتشمل رام الله والبيرة، ونابلس، وبيت لحم، والخليل، وقلقيلية، وأريحا، وطوباس، وسلفيت، وطولكرم، وجنين، والقدس، وذلك وفق برنامج زمني يمتد حتى يوم الخميس الموافق 12 تشرين الثاني 2026، في إطار الجهود الرامية إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السائقين وتعزيز مستوى السلامة المرورية على الطرق الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام لشركة البركة للتأمين الإسلامي، عبد الحكيم قاسم، أن مشاركة الشركة في هذه الحملة تنطلق من إيمانها بأهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص في تعزيز السلامة المرورية، مشيراً إلى أن الوقاية والالتزام بإجراءات السلامة يمثلان ركيزة أساسية في حماية المواطنين وممتلكاتهم والحد من المخاطر على الطرق.

وأضاف قاسم أن الشركة، انطلاقاً من دورها في قطاع التأمين الفلسطيني، تولي أهمية خاصة لدعم المبادرات التي تعزز الوعي بالمخاطر وتشجع على تبني السلوكيات الوقائية، مؤكداً أن مفهوم التأمين لا يقتصر على توفير الحماية والتعويض عن الأضرار، بل يمتد ليشمل الإسهام في نشر ثقافة السلامة والوقاية والحد من احتمالية وقوع الحوادث.

وتأتي هذه المشاركة ضمن توجهات شركة البركة للتأمين الإسلامي الرامية إلى تعزيز حضورها في المبادرات الوطنية والمجتمعية، وترسيخ دورها كشريك فاعل في دعم الجهود التي تسهم في تحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً، وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق في مختلف محافظات الوطن.