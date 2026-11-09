3 شهداء و15 مصابًا خلال 24 ساعة.. 1613شهيدا منذ وقف إطلاق النار

وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الإثنين، وصول 3 شهداء، بينهم شهيدان جديدان وشهيد متأثر بجراحه، و15 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن إجمالي حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفع إلى 1,613 شهيدًا، إضافة إلى 5,833 إصابة، و849 حالة انتشال.

وأوضحت أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان على قطاع غزة ارتفعت إلى 74,643 شهيدًا، و175,962 إصابة.

وفيما يتعلق بضحايا انهيارات المباني والانهيارات الرملية، أفادت الوزارة بسقوط 4 ضحايا، بينهم 3 أطفال وسيدة، جراء انهيار جرف رملي على خيام النازحين، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا جراء انهيارات المباني والانهيارات الرملية إلى 56 حالة.