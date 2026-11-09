مسيرة في شيكاغو للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة

وطن للأنباء: شهدت مدينة شيكاغو بولاية الينوي مسيرة احتجاجية شارك فيها نشطاء ومتضامنون مع الشعب الفلسطيني، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإنهاء الحروب، وسط هتافات تطالب بحرية فلسطين ووقف العدوان.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو إلى إنهاء الحروب ووقف الدعم الأمريكي لإسرائيل، إلى جانب مطالبات بحماية حقوق المهاجرين في الولايات المتحدة.

وأكد النشطاء خلال المسيرة أهمية استمرار التحركات الشعبية للضغط على الإدارة الأميركية من أجل وقف الحرب على غزة، وإنهاء السياسات التي تسهم في استمرار الصراعات والحروب، مشددين على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين.