الاحتلال والمستوطنون يمنعون المواطنين من قطف الزيتون في بيت فجار جنوب بيت لحم

وطن للأنباء: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الثلاثاء، المواطنين من قطف ثمار الزيتون في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفاد عضو مجلس بلدي بيت فجار رائد ثوابته، بأن قوات الاحتلال والمستوطنين اقتحموا منطقة "واد سيف" جنوب شرق البلدة، وهاجموا المواطنين، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم، وقطف محصول الزيتون، ضمن فعاليات الحملة الوطنية لقطف الزيتون.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، وهددت المواطنين بعدم الاقتراب من المنطقة، فيما استولى مستوطنون على معدات لقطف الزيتون تعود للمواطن فايز سباتين.