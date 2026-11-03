مستوطنون يحرقون مركبتين ومنزلا وغرفة زراعية ويخطون شعارات عنصرية في يطا جنوب الخليل

وطن للأنباء: أحرق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مركبتين ومنزلا وغرفة زراعية، وخطوا شعارات عنصرية، واحتجزوا تلاميذ مدارس، وخربوا كهفا سكنيا، في بلدة يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل أسامة مخامرة ، إن مستوطنين أحرقوا مركبتين تعودان للشقيقين علي محمود خليل أبو علي ومحمد محمود أبو علي، في منطقة واد الرخيم ببلدة يطا، كما أحرقوا غرفة زراعية تعود لعائلة مر، وأضرموا النار في منزل قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطن إسحاق مر، ما أدى إلى احتراق مقتنيات بداخله، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وأضاف أن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، قطعوا الطريق أمام طلبة خربة اصفي في مسافر يطا، واحتجزوهم نحو ساعة، أثناء توجههم إلى مدارس المجاز والفخيت.

وأشار مخامرة إلى أن مستوطنين يرتدون الزي العسكري اقتحموا مسكن المواطن يوسف مخامرة في قرية المركز بمسافر يطا، وخربوا كاميرات المراقبة، وثقبوا خزانات المياه، كما اقتحموا كهفا يسكنه المواطن وعاثوا خرابا في محتوياته.