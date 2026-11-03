غارات وقصف للاحتلال تطال بلدات جنوب لبنان

وطن للأنباء: يواصل جيش الاحتلال تصعيد هجماته على بلدات جنوب لبنان، عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير والتجريف، بالتزامن مع شق طرق جبلية وعرة لربط مواقعه العسكرية المستحدثة في القطاعين الأوسط والغربي.

وشهدت مناطق متفرقة من الجنوب، الثلاثاء، قصفا مدفعيا وغارات جوية، إذ استهدفت المدفعية وادي الحجير ووادي السلوقي وسهل مرجعيون بخمس قذائف، فيما طالت غارة بلدة عيتا الجبل، وتعرضت أطراف بلدة كونين للقصف.

كما ألقت طائرات الاحتلال قنابل مضيئة فوق النبطية الفوقا ودوحة كفررمان، بالتزامن مع تحليق متواصل لطائرة مسيرة في أجواء صيدا وضواحيها.

وفي سياق الاعتداءات، فجر الجيش الإسرائيلي مبنى في بلدة بيت ياحون، وواصل عمليات تجريف المنازل والبنى التحتية في زوطر الشرقية، ضمن حملة تدمير تطال مناطق واسعة من جنوب لبنان.

وشهدت مناطق متفرقة من الجنوب، الثلاثاء، قصفا مدفعيا وغارات جوية، إذ استهدفت المدفعية وادي الحجير ووادي السلوقي وسهل مرجعيون بخمس قذائف، فيما طالت غارة بلدة عيتا الجبل، وتعرضت أطراف بلدة كونين للقصف.

كما ألقت طائرات الاحتلال قنابل مضيئة فوق النبطية الفوقا ودوحة كفررمان، بالتزامن مع تحليق متواصل لطائرة مسيرة في أجواء صيدا وضواحيها.

وفي سياق الاعتداءات، فجر جيش الاحتلال مبنى في بلدة بيت ياحون، وواصل عمليات تجريف المنازل والبنى التحتية في زوطر الشرقية، ضمن حملة تدمير تطال مناطق واسعة من جنوب لبنان.