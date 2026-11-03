إصابة مسنين باعتداء مستوطنين عليهما وسرقة محصول زيتونهما شمال الخليل

وطن للأنباء: أُصيبت مسنة برصاص مستوطنين، وأُصيب زوجها بجروح جراء الاعتداء عليه بالضرب المبرح، اليوم الثلاثاء، في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة الشيوخ أحمد منير الحلايقة، إن المسنة زرافة عيايدة (53 عاما) أُصيبت بالرصاص الحي في القدم، فيما أُصيب زوجها جودات حسين عيايدة (60 عاما) بجروح في الوجه جراء تعرضه للضرب بالهراوات، أثناء قطافهما ثمار الزيتون في منطقة وادي أبو صفر بالبلدة.

وأضاف أن الاعتداء تخلله إطلاق نار وسرقة محصول الزيتون من أراضي المواطنين، مشيرا إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتهما بالمتوسطة، في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة.