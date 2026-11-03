مجلس قروي عين يبرود يستنكر اعتقال رئيسه "لؤي شحادة" ويطالب بالإفراج الفوري عنه

وطن للأنباء: أدان مجلس قروي عين يبرود، اعتقال قوات الاحتلال رئيس المجلس لؤي نواف شحادة، خلال وجوده لمتابعة أعمال قطف الزيتون ومساندة المزارعين في جني ثمار أراضيهم.

وأوضح المجلس، في بيان وصل وطن نسخة منه، أن شحادة كان يتابع أعمال قطف الزيتون ويساند المزارعين، في ظل ما يتعرضون له من منع واعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين خلال الموسم.

وأكد المجلس أن وقوف رئيسه إلى جانب أهالي القرية ومزارعيها يأتي في صميم واجبه ومسؤوليته تجاه أبناء بلدته، ودعمهم في ممارسة حقهم في الوصول إلى أراضيهم والعناية بها وجني محصولها.

وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن رئيسه، وتمكين المزارعين من استكمال موسم قطف الزيتون بأمان، ووقف الاعتداءات بحقهم.

واختتم بيانه بالمطالبة بالحرية لرئيس المجلس ولجميع الأسرى، والسلامة لأهالي القرية ومزارعيها.