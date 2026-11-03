مسؤول إيراني: طهران وواشنطن بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب

وطن للأنباء: أكّد مسؤول إيراني كبير، في حديث مع وكالة "رويترز"، الثلاثاء، أنّ إيران والولايات المتحدة بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وذلك في ضوء مشاورات تجري في الأيام الأخيرة.

وشدد المسؤول الإيراني على أنّ "طهران لن تقبل بالمطالب الأميركية المبالغ فيها"، لافتاً إلى وجوب تلبية واشنطن شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز وبعدها يمكن بدء المحادثات النووية.

كما أكّد أنّ "إيران جاهزة للرد بقوة على الضربات الأميركية سواء في المنطقة أم خارجها".

ولفت إلى أنّ "الوسطاء يبذلون جهوداً حثيثة لتقليص الفجوات بين طهران وواشنطن".

وتأتي هذه التصريحات في وقت ‌تشهد ⁠فيه الساحة تكثيفاً للجهود الدبلوماسية، التي تلعب فيها ​قطر ​وباكستان دور الوسطاء الرئيسيين، ودخول العُماني والصيني على الخط، بهدف منع ​تجدد ⁠الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي ⁠بالولايات ​المتحدة.