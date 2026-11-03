سلطة الأراضي وبلدية بيت لحم تبحثان سبل التعاون وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وطن للأنباء: استقبل رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، في مكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا سمير حنانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق بين الجانبين.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تسريع إنجاز أعمال تسوية الأراضي في محافظة بيت لحم، بما يسهم في تثبيت حقوق الملكية وحمايتها، إلى جانب بحث سبل تسهيل الإجراءات والمعاملات المشتركة بين سلطة الأراضي والبلدية، وتبسيط مسارات العمل بما يضمن سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

كما أكد الجانبان أهمية التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والمجتمعية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

بدوره، رحب الوزير التميمي بالوفد، مؤكداً حرص سلطة الأراضي على توطيد الشراكة مع الهيئات المحلية، واستعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في معالجة القضايا ذات الصلة وتذليل العقبات أمام تقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أشاد رئيس بلدية بيت لحم بالدور الذي تضطلع به سلطة الأراضي في تنظيم قطاع الأراضي وحماية حقوق الملكية، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويلبي احتياجات المواطنين.

وحضر اللقاء نائب رئيس سلطة الأراضي الأستاذ سامر عودة، ومدير عام تسوية الأراضي والمياه الأستاذ قاسم كنعان، ورحاب ابو عاهور عضو المجلس البلدي، حيث جرى استعراض أبرز الملفات والقضايا المرتبطة بعمل سلطة الأراضي في محافظة بيت لحم، وسبل متابعتها بما يحقق المصلحة العامة