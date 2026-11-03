إيران ترفع سقف التهديد: رد فوري على أي هجوم أميركي والحرب لن تبقى محصورة في المنطقة

-الجيش الإيراني: بنك أهدافنا محدّث وقدراتنا الدفاعية والهجومية تطورت

-مسؤول إيراني سابق يحذّر من انتقال الحرب إلى أوروبا في حال مشاركة دولها بالهجمات

وطن للأنباء: قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا، إن بلاده سترد على أي هجوم أمريكي جديد برد فوري "أوسع وأكثر سحقا من السابق"، محذرا من أن الحرب لن تبقى محصورة في المنطقة.

وأضاف في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، أن "بنك أهداف العدو" جرى تحديثه في مواجهة تهديدات الولايات المتحدة بشن هجمات، وفق ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأشار إلى أن إيران طورت أيضا القدرات الدفاعية والهجومية لقواتها المسلحة.

ومضى قائلا: "أي عدوان أمريكي جديد سيُقابل برد فوري أوسع وأكثر سحقا من السابق، وفي حال اندلاع حرب جديدة، فإن جغرافيا الحرب لن تبقى محصورة في منطقة غرب آسيا".

والاثنين، حذر النائب في البرلمان الإيراني ووزير الخارجية الأسبق منوشهر متكي، من أن أي حرب جديدة ضد إيران "ستنتقل إلى أوروبا"، معتبرا أن سماح دول أوروبية باستخدام أراضيها وقواعدها العسكرية من جانب الطائرات الحربية الأمريكية، يعني أن هذه الدول "شريكة في الهجمات الأمريكية على إيران".

وكان المرشد الإيراني آية الله مجتبى خامنئي قد وجّه، خلال اجتماع يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، مع كبار المسؤولين العسكريين، بالرد على أي هجوم "فورا وبشكل مؤثر ومن دون التقيد بحدود جغرافية".

وتأتي التصريحات هذه وسط تصعيد عسكري ودبلوماسي متزامن بين إيران والولايات المتحدة، إذ نفذت واشنطن، ليل الاثنين الثلاثاء، ضربة "محدودة" استهدفت منصة صواريخ أرض-جو في جزيرة قشم جنوبي إيران، وقال مسؤولون أمريكيون إنها جاءت ردا على محاولة إيرانية لاستهداف طائرة أمريكية.

وتتزامن هذه التطورات مع حديث أمريكي عن استمرار المسار الدبلوماسي لإيجاد مخرج للتصعيد، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران "أمر ممكن".

بدوره، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للصحفيين إن الولايات المتحدة وإيران "أحرزتا بعض التقدم" نحو إيجاد مخرج للحرب.

وأضاف أن ترامب يحتفظ بخيارات "عسكرية وأخرى غير عسكرية"، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم نحو اتفاق.