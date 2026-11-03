عزام الأحمد ومروان عورتاني يبحثان سبل استعادة الأرشيف الفلسطيني وحماية الذاكرة الوطنية

وطن للأنباء: بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، ورئيس المكتبة الوطنية الدكتور مروان عورتاني، سبل تعزيز التعاون المشترك لإنجاح الجهود الرامية إلى استعادة الأرشيف الفلسطيني، والحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بحضور مدير عام الأرشيف والوثائق في المكتبة الوطنية الأستاذ فواز سلامة، والأستاذ ناصر الرفاعي، حيث ناقش المجتمعون أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في دفع ملف استعادة الأرشيف الفلسطيني إلى الأمام.

وتناول الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به المكتبة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مؤسسة وطنية محورية في جمع وحفظ وتوثيق الإرث الثقافي والفكري الفلسطيني، وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية وتثبيتها في مواجهة محاولات الطمس والتزوير.

وأكد المجتمعون أهمية استعادة الأرشيف الفلسطيني بوصفه جزءاً أصيلاً من الذاكرة الوطنية، وركيزة أساسية للحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي الفلسطيني عبر مختلف المراحل التاريخية، بما يضمن صونه ونقله إلى الأجيال القادمة، وإتاحته للباحثين والمهتمين.

وشددوا على ضرورة توحيد الجهود وتطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يخدم مشروع استعادة الأرشيف الفلسطيني وحماية الذاكرة الوطنية.