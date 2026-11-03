الخليل: الاحتلال يهدم 5 محلات تجارية على طريق حسكا بين بيت كاحل - حلحول

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمس محلات تجارية على طريق حسكا، الواصل بين بلدتي بيت كاحل وحلحول شمال غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة آليات ثقيلة، وهدمت المحال التجارية التي تعود ملكيتها للمواطن عدنان القواسمة.

وتتصدر محافظة الخليل محافظات الضفة الغربية في إخطارات الهدم ووقف البناء؛ إذ رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 2,697 إخطارا في المحافظة منذ عام 2015 وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026، من أصل 9,518 إخطارا وثقتها في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة ذاتها. كما سجلت المحافظة 102 إخطار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو العدد الأعلى بين المحافظات.

وتشير بيانات الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول من عام 2026 ما مجموعه 341 عملية هدم في مختلف الأراضي الفلسطينية، طالت 740 منشأة، وألحقت أضرارا بـ923 مواطنا، بينهم 546 طفلا.