الاحتلال يستولي على 9 دونمات في الأغوار الشمالية

وطن للأنباء: أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارًا عسكريًا بالاستيلاء على نحو 9 دونمات من أراضي المواطنين في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية، بذريعة شق طريق عسكري في المنطقة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الأراضي المستهدفة تقع في الحوض رقم (228)، جزء من القطعة (6)، والحوض رقم (230)، أجزاء من القطع (47، 49، 50)، إضافة إلى الحوض رقم (234)، أجزاء من القطعتين (5 و9).

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة الاحتلال الرامية إلى توسيع السيطرة على أراضي الأغوار الشمالية، من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وشق الطرق العسكرية، بما يسهم في عزل التجمعات السكانية وتقييد حركة المواطنين والوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، قرارًا عسكريًا بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي خربة الحديدية، أعقبته أعمال تجريف للأراضي، قبل أن يشرع مستوطنون لاحقًا بإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة. كما تتعرض خربة الحديدية ومناطق الأغوار الشمالية لاعتداءات متكررة تشمل تجريف الأراضي وتسييجها وملاحقة الرعاة ومنع المواطنين من الوصول إلى المراعي والأراضي الزراعية.