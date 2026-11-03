انتخاب ياسر عباس لعضوية هيئة رئاسة ومجلس قيادة التحالف التقدمي العالمي

وطن للأنباء: انتخب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام علاقاتها الخارجية ياسر عباس، لعضوية هيئة رئاسة ومجلس قيادة التحالف التقدمي العالمي.

جاء ذلك بعد انتخاب حركة فتح بالإجماع ممثلاً للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي لدى التحالف التقدمي العالمي Global Progressive Alliance في المؤتمر الرابع للتحالف الذي عقدت أعماله في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية يومي 29 و30 تشرين أول الجاري.

وسيتولى ياسر عباس موقع عضو مجلس قيادة التحالف التقدمي العالمي الذي يضم 40 عضواً يمثلون 106 أحزاب سياسية في العالم، وعضوية مجلس هيئة الرئاسة في التحالف العالمي والمؤلفة من 9 أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية الديمقراطية الاجتماعية والتقدمية في الجغرافيا السياسية لقارات العالم.

وناقش المؤتمر على مدار يومين كافة التحديات الراهنة بكل مجالاتها وقطاعاتها أمام شعوبنا العربية وسبل التعاطي معها ومواجهتها على مستوى الدول وعلى مستوى عالمنا العربي من محيطه إلى خليجه، والدور الذي يجب أن يتبناه ويمارسه ويرعاه التحالف الديمقراطي الاجتماعي العربي على الصعيدين العربي، والإقليمي والدولي.

كما جرى توزيع المهام والأدوار والمسؤوليات على أحزاب التحالف بشكل وأسلوب ديمقراطي وبما يلبي احتياجات ومتطلبات ومهام كل دور ومهمة سياسية وبما يحقق الأهداف المرجوة منها على الصعيد الإداري والداخلي للتحالف وعلى الصعيدين العربي والدولي، بمشاركة كافة الأحزاب العربية أعضاء التحالف وبحضور عدد من الشركاء السياسيين الدوليين.

وقد مثل وفد حركة فتح إضافة لياسر عباس؛ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، ومسؤول ملف علاقات حركة فتح الخارجية متعددة الأطراف فرج زيود، وممثلة المرأة في مفوضية العلاقات الخارجية ندى جرادات، ونائب رئيس سكرتاريا شبيبة فتح، نائب رئيس اتحاد الشباب الاشتراكي في العالم العربي إسراء زلوم.