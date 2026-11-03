قاليباف: طهران قدمت لواشنطن ردا قويا وعقلانيا والكرة في ملعبها لتجنب الحرب

وطن للأنباء: شدّد كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الثلاثاء على أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لـ"تجنُّب الحرب".

وقال في خطاب متلفز: "على بلدان المنطقة أن تعرف أنه بينما تقف جمهورية إيران الإسلامية على أهبة الاستعداد للمعركة وإصبعها على الزناد، إلا أنها قدّمت كذلك ردّا قويا وعقلانيا للجانب الأمريكي"

وأضاف أن "الكرة الآن في ملعب أمريكا لتجنُّب الحرب".

وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، قال إن بلاده أحرزت بعض التقدم في المحادثات مع إيران، وإن واشنطن متفائلة إلى حد كبير بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع طهران عبر المفاوضات.

وأشار إلى أن بلاده أجرت سلسلة من المحادثات الجيدة مع الجانب الإيراني.

وأضاف: "الرئيس (دونالد ترامب) وأنا متفائلان إلى حد كبير بإمكانية التوصل إلى تفاهم عبر المفاوضات. وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".

وادعى فانس أن إيران "كانت دائماً غير قابلة للتنبؤ إلى حد ما"، مشيراً إلى أن ترامب يحتفظ بخيارات "عسكرية وغير عسكرية" للتعامل مع طهران.

والاثنين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية مطالب إيران وأن “الكرة في ملعب الولايات المتحدة”.