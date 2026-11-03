الاحتلال يجبر 5 عائلات على ترك مساكنها جنوب طوباس

وطن للأنباء: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمس عائلات على إخلاء مساكنها في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.

وأفاد رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، بأن قوات الاحتلال أجبرت العائلات الخمس على إخلاء خيامها من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثانية ظهرا، بحجة التدريبات العسكرية.

وتتعرض منطقة الرأس الأحمر منذ أشهر لاعتداءات وإجراءات تضييق متواصلة، تشمل الحصار وإغلاق الطرق والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، ما أدى إلى إجبار عشرات العائلات على الرحيل عن التجمع.