الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين خلال اقتحام مدينة قلقيلية

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية وانتشارها في المنطقة الشرقية منها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في المنطقة الشرقية، واعتقلت كلا من: أيسر شريم، وحمودي دويري، ورنا جعيدي، ويحيى نبريصي، ويزن داود.

وتشهد مدن وبلدات محافظة قلقيلية اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال، تتخللها مداهمة منازل المواطنين واعتقالات، إلى جانب إغلاق مداخل وطرق، ما ينعكس على حركة تنقل المواطنين وحياتهم اليومية.