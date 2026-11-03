إصابات بالاختناق إثر اعتداء الاحتلال والمستوطنين على قاطفي الزيتون في بيت عنان

وطن للأنباء: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، صباح اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز والصوت تجاههم، خلال محاولتهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية لقطف الزيتون في بلدة بيت عنان، شمال غرب القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه عشرات المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم في منطقتي السلاقات والبريج، على أطراف البلدة، ومنعتهم من قطف الزيتون.

وأضافت المصادر أن عددا من المستوطنين تواجدوا في المنطقة، وهاجموا المواطنين ومنعوهم من قطف الزيتون، تحت حماية قوات الاحتلال.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، وتشمل منعهم من الوصول إلى أراضيهم، والاعتداء عليهم، وتخريب الأشجار وسرقة المحصول.