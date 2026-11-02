الاحتلال يقتل 23 مواطناً في غزة بينهم طفلان و6 من عناصر الشرطة خلال أربعة أيام

وطن للأنباء: قتل جيش الاحتلال 21 مواطناً، بينهم طفلان، وأصاب عشرات آخرين، خلال الفترة الممتدة من 29 تشرين الأول/أكتوبر وحتى صباح 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، جراء سلسلة من الغارات الجوية وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما توفي مواطنان متأثرين بإصاباتهما السابقة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير، إن من بين الضحايا ستة من عناصر الشرطة قتلوا أثناء تأدية مهامهم جنوب القطاع، ليرتفع عدد قتلى الشرطة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 76.

وأشار المركز إلى مواصلة قوات الاحتلال استهداف المناطق السكنية ومناطق النزوح، وإصدار أوامر إخلاء لمربعات سكنية أعقبتها غارات جوية وتدمير منازل ومنشآت مدنية، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات.

كما وثّق التقرير استهداف تجمعات للمواطنين وخيام النازحين ومركبات مدنية في خان يونس وغزة والمنطقة الوسطى، إلى جانب مقتل طفل يبلغ 8 سنوات متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال جنوب خان يونس.

ولفت إلى اعتقال ثلاثة مواطنين أثناء عودتهم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المؤسسات المدنية، وضمان حمايتهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.