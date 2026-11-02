"إعلام الأسرى": صدور قرارات الاستئناف لعدد من المعتقلين الإداريين في محاكم الاحتلال

وطن للأنباء: أفاد مكتب إعلام الأسرى بصدور ردود وقرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاستئنافات المقدمة من قِبَل هيئة الدفاع عن عدد من المعتقلين الإداريين في سجونه.

وأوضح المكتب أن قرارات المحكمة جاءت متضاربة بين رفض غالبية الاستئنافات وقبول عدد محدود منها مع تقصير مدة الاعتقال الإداري، إضافة إلى إحالة ملفات عدد من الأسرى إلى المحكمة العليا للاحتلال.

ووفقاً للبيان، وافقت المحكمة على استئنافين فقط مع تقصير الأمر الإداري، وشملت القرار بالنسبة للأسيرين آدم غسان عوينة حتى الثاني والعشرين من ديسمبر 2026، ومحمد طارق غنام حتى الأول من فبراير ألفين وسبعة وعشرين.

في المقابل، رفضت المحكمة الاستئنافات المقدمة لعدد من الأسرى مع إحالة ملفاتهم إلى المحكمة العليا، وهم: أحمد زاهر حطاب، أسامة موسى زعاقيق، محمد مراد دغلس، أحمد نضال أبو الهدى، محمد محمود أبو عياش، خميس عدنان أبو سرية، أحمد شحادة أبو سمل، سالم هاني أبو حمادة، عاطف محمود ربيع، أمير باسم مسلماني، ناصر الدين أحمد شاعر، زيد أيمن عتيبي، عبد الله محمد مناصرة، محمود محمد علي ولويل، ومحمود مصطفى غنام.

كما قوبلت استئنافات مجموعة أخرى من الأسرى بالرفض التام دون تحويلها للمحكمة العليا، وتضم كلاً من: صهيب خالد طرايرة، محمد وجيه وهدان، نسيم إسحق جابر، عبد الرحمن ناصر مبارك، فادي زهير أبو عطية، عنان هيمان قادويس، نصر الله أحمد الشاعر، أحمد خالد فارس، ومحمد سعد عوني.

ويواصل الأسرى الإداريون نضالهم القانوني والميداني لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تتخذها سلطات الاحتلال للزج بمئات الفلسطينيين داخل السجون دون تهم موجهة أو محاكمات عادلة.