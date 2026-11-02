مستوطنون يحرقون أراضي زراعية وأشجار زيتون شرق سلفيت

وطن للأنباء: أقدم مستوطنون، اليوم الاثنين، على إحراق أراضٍ زراعية وعدد من أشجار الزيتون في منطقة البدون التابعة لقرية إسكاكا، شرق سلفيت.

ويأتي هذا الاعتداء بالتزامن مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم في المنطقة، وإغلاق عدد من المفترقات والطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة سلفيت، وانتشارهم المكثف في منطقة وادي الشاعر، التي تربط المدينة ببلدة اللبن الشرقية، ما يفاقم القيود المفروضة على حركة المواطنين ويهدد وصول المزارعين إلى أراضيهم.

وفي السياق، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 3133 اعتداءً بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينها 1369 اعتداءً نفذها المستوطنون، بارتفاع نسبته 111.6% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر.

وأضافت الهيئة أن اعتداءات تشرين الأول ألحقت أضراراً بما لا يقل عن 5890 شجرة، بينها 4498 شجرة زيتون، مشيرة إلى أن محافظة سلفيت سجلت تضرر 69 شجرة. وكانت الهيئة قد وثقت، خلال الفترة من الأول وحتى الحادي والعشرين من تشرين الأول، 91 اعتداءً على موسم الزيتون في محافظة سلفيت، من أصل 409 اعتداءات في الضفة الغربية.