الذهب يرتفع والأسواق تحلل إشارات المركزي الأمريكي

وطن للأنباء: ارتفعت ‌‌أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد موجة بيع في الجلسة السابقة، إذ ⁠⁠خفف انخفاض أسعار النفط ⁠⁠المخاوف المتعلقة بالتضخم، بينما عكف المستثمرون على تقييم تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة ⁠⁠الأمريكية.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بـ0.86% إلى 3909.8 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى له في عام خلال الجلسة السابقة. ⁠⁠

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بـ0.48% إلى 3918.2 دولارا، وقت كتابة التقرير.

وهبط الذهب بـ3.5% يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، متراجعا دون مستوى أربعة آلاف دولار للأوقية.

وقال محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال ‌‌دوت كوم"، كايل رودا: "نشهد مجرد ارتداد بعد موجة البيع، إلى جانب تراجع أسعار النفط في بداية الأسبوع، وهو ما يوفر بعض الارتياح للمعادن النفيسة بصفة عامة".

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 3% بعد أن ذكرت رويترز أن مفاوضين إيرانيين كانوا في الدوحة يوم الأحد لليوم الثالث على التوالي من المحادثات مع وسطاء قطريين بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ⁠⁠إيران.

وغالبا ما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التوقعات ⁠⁠بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت نفسه، دعا ثلاثة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة ⁠⁠إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع مستويات التضخم، في أول تصريحات لمسؤولي البنوك المركزية بعد اجتماع ⁠⁠السياسة النقدية الأسبوع الماضي الذي أبقى فيه ⁠⁠المجلس تكاليف الاقتراض القصير الأجل دون تغيير.

وتشير أداة فيدووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تضع في الحسبان احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل بنحو 73%.

وقال مدير أبحاث ‌‌السلع الأولية لدى "ساكسو بنك" أولي هانسن في مذكرة "يواجه الذهب بيئة صعبة على المدى القريب، إذ تطغى عمليات البيع الفنية ومخاوف السيولة على جاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل".

وبالنسبة ‌‌للمعادن ‌‌النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ1.8% إلى 49.97 دولارا للأوقية.

صعد البلاتين بـ0.1% إلى 1432.63 دولارا.

استقر البلاديوم عند 976.31 دولارا.