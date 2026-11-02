قوات الاحتلال تهدم منزلا مأهولا في أم سلمونة جنوب بيت لحم

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا مأهولا في قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم.

وافاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان محمود طقاطقه، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا مكونا من طابق بمساحة اجمالية 150 مترا مربعا يعود للمواطن نادر أبو شقرة، علما انه وأفراد اسرته لم يكونوا فيه وقت الهدم.

وأضاف، أن المنزل لم يخطر سابقا بالهدم، وبصورة مفاجئة تم هدمه، علما أن قوات الاحتلال اخطرت سابقا أكثر من 17 منزلا في القرية بالهدم.