رئيس حركة "تكوما" الإسرائيلية يرجّح انتخابات إسرائيلية ثانية.. وتحركات محتملة لمنع نتنياهو من الترشّح

-سيناريو الانتخابات المبكرة يتصدر المشهد وسط تعقيدات تشكيل الائتلاف الحكومي.

-احتمالات لإقالة رئيس الكنيست وإقرار "قانون المتهم" لمنع نتنياهو من خوض الانتخابات المقبلة.

-معسكر اليسار قد يستحوذ على لجان برلمانية مهمة ويدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

-رئيس "تكوما" الإسرائيلية يستبعد تغييراً كبيراً في النتائج النهائية رغم الشبهات المتعلقة بنزاهة التصويت في المجتمع العربي.

-إعلام عبري: الانقسامات حول الهوية والانتماء تتقدم على الإخفاقات الأمنية والاقتصادية في تحديد خيارات الناخبين.

وطن للأنباء: رجّح رئيس حركة "تكوما" الإسرائيلية ومستشار الحملات السياسية، بارليلا كرومبي، التوجّه إلى انتخابات ثانية في "إسرائيل"، مشيراً إلى احتمال نجاح معسكر اليسار في إقالة رئيس "الـكنيست" وإقرار ما يُعرف بـ"قانون المتهم"، الذي يهدف إلى منع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من الترشّح للانتخابات المقبلة.

وأوضح كرومبي في مقابلة مع القناة الـ"14" الإسرائيلية أنّ "السيناريو الرئيسي المطروح يتمثّل في الذهاب إلى انتخابات جديدة"، مشيراً إلى أنّ المسألة الأساسية تتعلّق بالظروف التي ستُجرى فيها، وما إذا كان نتنياهو سيبقى رئيساً للحكومة مع احتفاظ قادة اليمين بحقائبهم الوزارية، أو ستسبقها خطوات برلمانية لإقالة رئيس "الكنيست" ومنع نتنياهو من الترشّح.

كما أشار إلى احتمال استحواذ معسكر اليسار على لجان مهمة في "الكنيست"، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، بما قد يفضي، وفق تقديره، إلى صدور تقرير من المحكمة العليا ضدّ الحكومة المنتخبة.

واعتبر كرومبي أنّ "تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية، أو بالاعتماد على دعمها البرلماني، أصبح أكثر صعوبة". كما رأى أنّ الحديث عن إمكان تشكيل حكومة تجمع أحزاب اليسار والأحزاب الحريدية يهدف إلى إظهار وجود بدائل سياسية أخرى، في ظلّ تعقيدات تشكيل الائتلاف الحكومي.

وفي شأن نتائج الانتخابات، استبعد كرومبي حدوث تغيير كبير في النتائج النهائية على خلفيّة "الشبهات المتعلّقة بنزاهة التصويت في المجتمع العربي".

وفي سياق متصل، قالت قناة "كان" الإسرائيلية إنّ انتخابات عام 2026 تكشف استمرار الانقسامات وترسّخها داخل "المجتمع الإسرائيلي".

وأشارت إلى أنّ الخلافات المرتبطة بالهوية والانتماء تتقدّم على الإخفاقات الأمنية والاقتصادية في التأثير على خيارات الناخبين وتحديد توجّهاتهم الانتخابية.