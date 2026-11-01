الاحتلال يقيم حاجزا على المدخل الوحيد لقرية المغير ويقتحم ترمسعيا شمال رام الله

وطن للأنباء: أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزا عسكريا على المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات أخرى بلدة ترمسعيا شمال المحافظة، ونفذت تحركات وانتشارا في عدد من أحيائها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا على المدخل الغربي لقرية المغير، وهو المدخل الوحيد للقرية، ما تسبب بتقييد حركة المواطنين والمركبات، وأعاق تنقل السكان من القرية وإليها.

وفي بلدة ترمسعيا، أقامت قوات الاحتلال حاجزا للمركبات الخارجة من البلدة صباحا، قبل أن تعود حركة السير إلى طبيعتها في الاتجاهين، ثم اقتحمت البلدة قرابة الساعة العاشرة صباحا، وتمركزت عند دوار الشهداء، وبجانب مدرسة ذكور ترمسعيا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تحركت لاحقا باتجاه الحارة الغربية، فيما سجل بعد ظهر اليوم وجود قوة من شرطة الاحتلال في حارة سلون، قبل توجهها إلى وسط البلدة.