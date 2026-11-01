نادي الأسير: شهران على عزل الصحفية بشرى الطويل انفرادياً

وطن للأنباء: أكد نادي الأسير استمرار عزل الصحفية والأسيرة، بشرى الطويل، انفرادياً منذ شهرين، في ظل ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات متواصلة تهدد سلامتها وصحتها.

وأوضح النادي أن الطويل تتعرض لاقتحامات متكررة لزنزانتها، واعتداءات بالضرب ورش الغاز، إلى جانب حرمانها من الاحتياجات الأساسية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال جددت أمر اعتقالها الإداري لمدة أربعة أشهر إضافية، بالتزامن مع استمرار عزلها الانفرادي.

وشدد نادي الأسير على ضرورة التدخل العاجل لإنهاء عزل الطويل، وضمان سلامتها وحقوقها، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها، والعمل على الإفراج عنها.

وجدد النادي دعوته المؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل ومتابعة ظروف احتجازها.

وفي سياق متصل، أفاد مكتب إعلام الأسرى، يوم الخميس الفائت، بأنّ أسرى مصابين في سجن "النقب" يعانون آلاماً متواصلة في ظل غياب المسكّنات، ويطالبون بتوفير العلاج قبل اشتداد برد الشتاء وتفاقم معاناتهم.

وطالب المكتب بالاستجابة العاجلة وتوفير الرعاية الطبية والأدوية اللازمة للأسرى المصابين، مؤكداً أنّ حرمانهم من العلاج يتعارض مع ضمانات الرعاية الطبية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.