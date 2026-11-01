رئيس الوزراء يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام تطورات الأوضاع في فلسطين ودعم جهود التعافي في غزة

وطن للأنباء: بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال لقائه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب استمرار احتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية للشهر الثامن عشر على التوالي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، من أجل الإسهام في تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، وخلق أفق سياسي واقتصادي خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجه شعبنا.

كما أطلع مصطفى الممثل الأوروبي على التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي، والجهود المبذولة لاستكماله وإنجازه مع نهاية العام الجاري، مؤكداً أهمية مواصلة الدعم المالي الدولي لمساندة الحكومة في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة الجهود لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، وتوفير ما أمكن من الخدمات الأخرى، إلى جانب دعم التدخلات والجهود الميدانية الرامية إلى التعافي المبكر، واستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة، تمهيداً لجهود إعادة الإعمار.

وحضر الاجتماع وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، ووكيل وزارة الخارجية السفير عمر عوض الله، ومستشار رئيس الوزراء للعلاقات الدولية السفير عزت عبد الهادي، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين أندرياس فيدلر.