مصلحة مياه محافظة القدس تعزز كفاءات كوادرها وتشارك في برنامج تدريبي متخصص في قطاع المياه بالأردن

وطن للأنباء: في إطار جهودها المستمرة لتطوير القدرات الفنية لكوادرها، شاركت مصلحة مياه محافظة القدس من خلال الزميل رامي دار عاصي، فني المختبر في المصلحة، في البرنامج التدريبي المتخصص المنفذ في مركز تدريب المياه والري في العاصمة الأردنية عمّان، ضمن برنامج التدريب في بلد ثالث (TCTP)، بالتعاون بين مكاتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في فلسطين والأردن، وسلطة المياه الأردنية، وسلطة المياه الفلسطينية.

ويأتي هذا التدريب بمشاركة 40 مختصاً من كوادر قطاع المياه الفلسطيني، بهدف تعزيز الخبرات الفنية والعملية، وتطوير المهارات في مجالات إدارة المختبرات ومراقبة جودة المياه، إلى جانب عدد من التخصصات المرتبطة بإدارة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.

وتكتسب مشاركة الزميل رامي دار عاصي أهمية خاصة في دعم قدرات المصلحة في مجال العمل المخبري وجودة المياه، من خلال الاطلاع على الخبرات والتجارب العملية وتبادل المعرفة الفنية، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتؤكد مصلحة مياه محافظة القدس أهمية الاستثمار في تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات الفنية، والاستفادة من برامج التعاون والتدريب المتخصصة، بما يعزز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي ويرفد جهود المصلحة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.