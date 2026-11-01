الاحتلال يستولي على قطيع من الإبل في الرشايدة شرق بيت لحم

وطن للأنباء: استولت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، على قطيع إبل في قرية الرشايدة شرق بيت لحم.

وافاد رئيس مجلس قروي الرشايدة، بكر رشايدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت برية الرشايدة ، واستولت على 20 جملا تعود للمواطنين علي ناصر رشايدة وعلي فلاح رشايدة ، وفرضت على كل واحد غرامة مالية 30 الف شيقل مقابل إعادتها .

واشار رشايدة إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من اعتداءاتها على مربي الثروة الحيوانيّة في الرشايدة، ومنعهم من الوصول إلى اماكن الرعي والاستيلاء على اعداد من الجمال ورؤوس الاغنام.