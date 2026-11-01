الأسرى المرضى في سجن "جلبوع" يواجهون أوضاعا صحية صعبة وإهمالا طبيا متواصلا

وطن للأنباء: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسرى المرضى في سجن "جلبوع" يواجهون أوضاعا صحية صعبة، في ظل استمرار الإهمال الطبي، وعدم تقديم الرعاية والعلاج اللازمين للحالات المرضية، مشيرة إلى أن الأوضاع داخل السجن لم تشهد أي تحسّن، وما زالت على حالها دون تغيير.

وبينت الهيئة، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن حالة الأسير أحمد نايف تشكّل نموذجا على معاناة الأسرى المرضى، فهو يعاني، منذ ما قبل اعتقاله، من مشكلات صحية في الظهر نتيجة إصابته بانزلاقات غضروفية (ديسك) في ثلاث فقرات، وهي الفقرات الثالثة، والرابعة، والخامسة، إلى جانب معاناته من الشقيقة (الصداع النصفي)، وفطريات جلدية.

وقالت، إن الأسير لم يتلقَّ العلاج اللازم لحالته الصحية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تداعيات استمرار حرمانه من الرعاية الطبية المناسبة، وما قد يترتب على ذلك من تفاقم معاناته الصحية.

ونوهت الهيئة إلى أن استمرار هذه الأوضاع، في ظل غياب الرعاية الطبية اللازمة، يفاقم معاناة الأسرى المرضى ويضع حياتهم وصحتهم أمام مخاطر متزايدة، مؤكدة ضرورة توفير العلاج والفحوصات الطبية اللازمة لهم دون تأخير.