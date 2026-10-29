فراس ياغي يكتب لوطن: حول تشكيل الحكومة في إسرائيل

لتشكيل حكومة وفق النتائج الاولية تتطلب مسألتين فقط، الأولى أغلبية بسيطة، أي أن تتحالف المعارضة الصهيونية مع منصور عباس لتصبح عددها 56 مقعد وحتى بدون توقيع اوراق إئتلافية معه، والثاني، شبكة أمان من القائمة المشتركة تمنع حجب الثقة عن الحكومة "أي عدم تمكن المعارضين للحكومة من الوصول الى 61 مقعد وهو الشرط الاساسي لإسقاط الحكومة)

هذه الحكومة ستكون ومؤقتة وهدفها إسقاط نتنياهو ومنعه من البقاء رئيس حكومة إنتقالية، وهذه ممكنة في حال إقناع ليبرمان

أيضا عندما يتم تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة فالأمور قد تختلف وتذهب لصالحه في إستقطاب بعضا من مكونات تكتل نتنياهو وتصريحه حول حكومة "التجنيد الصهيوني" تأتي في سياق إغراء إلى سموتريتش، وهذا إن تم فهو سيؤدي إلى تحول كتلة نتنياهو إلى 46 مقعد، وكتلة آيزنكوت الى 55 مع شبكة أمان من منصور عباس

في كل الأحوال هناك عدة سيناريوهات تؤدي لإسقاط نتنياهو قبل الذهاب لإنتخابات جديدة، وهذا الرعب الذي يعاني منه نتنياهو، وبدأ حملته في محاولة نسف كل شيء ومن الأساس عبر الطعن في نزاهة الإنتخابات

يذكر أن المستقبل هو لِ "آيزنكوت"، وهذه ميزة له تساعده في تشكيل الحكومة، وليس لِ "نتنياهو" الذي يبحث عن صفقة تنقذه من السجن