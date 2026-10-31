وسط تزايد التأهب.. نتنياهو يضغط على ترامب لشن ضربة ضد إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية

وطن للأنباء: تتزايد حالة التأهب في دولة الاحتلال تحسبا لاحتمال استئناف الحملة العسكرية ضد إيران، بالتزامن مع وصول طائرات أمريكية محملة بالأسلحة والصواريخ الاعتراضية إلى إسرائيل وعدد من دول الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة 13 العبرية إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لمواجهة محتملة مع إيران، مشيرة إلى أن التقديرات الإسرائيلية ترجح ارتفاع مستوى التأهب مع نهاية الأسبوع المقبل، عقب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السياق، ذكرت قناة "كان" العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن عملية عسكرية ضد إيران فور انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية.

في المقابل، كشف مسؤول أمني سياسي إقليمي رفيع أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الإيرانية أنهت إعداد خطة عسكرية شاملة ومحدثة، وأصبحت جاهزة للتنفيذ، تقوم على الرد الفوري والواسع على أي عدوان عسكري، مشيرا إلى أن الرد قد يشمل المنشآت والمراكز والمقار السياسية التابعة للعدو وداعميه في المنطقة، ومحذرا من أن حجمه وشدته سيتجاوزان ما شهدته المواجهات السابقة.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني: قواتنا ستوجه ضربة مدمرة لمن يجرؤ على مهاجمة بلادنا ولا خطوط حمراء بعد الآن