الاحتلال يصعد عدوانه بتفجير منازل ومنشآت وقصف بلدات جنوب لبنان

وطن للأنباء: صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدوانها في جنوب لبنان، من خلال تنفيذ تفجيرات لمنازل ومنشآت، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأفادت الوكالة، بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدتي الخيام والقنطرة، بالتزامن مع إحراق منازل في بلدة القنطرة.

وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت، بعد ظهر اليوم، عملية تفجير في بلدة الطيري بمدينة بنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف وادي الحجير باتجاه بلدة تولين بالقذائف.

كما طال القصف المدفعي محيط بلدة كفر شوبا في منطقة العرقوب، وأطراف بلدة حداثا في بنت جبيل، ووادي زبقين في صور، فيما تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع.

وفي السياق ذاته، ذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال فجرت منزلا على طريق كفر شوبا - تلة سدانة - شبعا، يعود للمواطن حسان نبعة من بلدة كفر شوبا، ما أدى إلى تدمير محتوياته.