هيئة بحرية بريطانية: هجوم بقارب صغير يستهدف ناقلة في مضيق هرمز

وطن للأنباء: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرّض ناقلة في مضيق هرمز لهجوم من قارب صغير، استخدم عبوتين ناسفتين جرى تثبيتهما على هيكل السفينة، ما أدّى إلى وقوع انفجارات تسبّبت في اندلاع حريق بغرفة المحركات وتعطيل الناقلة مؤقتاً.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنّ الهجوم وقع أمس الخميس، على بعد 25 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة خصب العمانية.

كما أكدت أنّ طاقم الناقلة بخير، وأنّ الحادث لم يسفر عن أيّ تداعيات بيئية، مشيرةً إلى إخماد الحريق ومواصلة الناقلة رحلتها إلى الميناء التالي.

وفي سياق متصل، أعلنت بحرية حرس الثورة في إيران، أمس الخميس، أنّ 3 ناقلات مخالفة تعرّضت للانفجار والاحتراق خلال الساعات الـ24 الماضية، وتُركت على السواحل الجنوبية للمضيق، لعبورها مساراً غير مسموح به في المضيق.

كما أشارت إلى سيطرتها على مسيّرة استطلاع وتمويه أميركية، غربي مضيق هرمز، وإنزالها على الأرض سالمة. إضافةً إلى اعتراض وتدمير، في اليوم نفسه، في شرقي المضيق، طائرة مسيّرة متطورة من طراز "MQ-1"، تابعة للقوات الأميركية.