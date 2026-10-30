4 إصابات بهجوم مستوطنين على عائلة أثناء قطف الزيتون في الخليل

وطن للأنباء: أُصيب أربعة مواطنين، اليوم الجمعة، جراء هجوم نفذه مستوطنون على عائلة «أبو عيشة» أثناء قطفها ثمار الزيتون في حي تل الرميدة بمدينة الخليل.

ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، حيث تتكرر الاعتداءات على المزارعين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب الأشجار وسرقة المحاصيل ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وسط مخاوف متزايدة على سلامتهم ومصادر رزقهم.