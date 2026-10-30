القوات المسلحة اليمنية تنفي استهداف مكة

وطن للأنباء: نفت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ أي عمليات عسكرية استهدفت العمق السعودي، معتبرة الادعاءات الرياض باعتراض طائرة مسيرة في أجواء مكة المكرمة بأنها كاذبة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أن الهجمات اليمنية تقتصر حصراً على القواعد العسكرية والمنشآت النفطية السعودية، مشيراً إلى أن هذه "الافتراءات لم تعد تنخدع بها أي جهة".

وتأتي هذه التطورات غداة كشف العميد سريع عن شن الطيران الحربي السعودي 116 غارة جوية خلال 24 ساعة، طالت أعياناً مدنية في محافظات صعدة، وحجة، والبيضاء، والجوف، وتعز، ولحج.

وفي السياق ذاته، شددت القوات اليمنية على مواصلة ردها المشروع على الحرب، عبر استهداف المواقع الحيوية والاقتصادية للجانب السعودي وفي مقدمتها المطارات ومرافق شركة "أرامكو"، إضافة إلى المقار المرتبطة بالجهد العسكري.