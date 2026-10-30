الاحتلال يعتقل شابا ويحتجز آخرين في الخليل

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا واحتجزت عددا من المواطنين في مدينة الخليل، ضمن عدوانها المتواصل على المدينة لليوم الثامن على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر شاور من منطقة دخلة وادي الكرم بالمدينة، واحتجزت آخرين في منطقتي الجلدة ودير بحة المحاصرتين.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم وتفقدها في الأحياء المغلقة بمدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما احتجزت سبعة مواطنين، وكبلتهم ونكلت بهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري على مدينة الخليل منذ الجمعة الماضية، وسط تعزيزات عسكرية واقتحامات متواصلة للأحياء السكنية، وإجبار مزيد من العائلات على النزوح قسرًا، في ظل حصار وإغلاق مشددين يطوقان مناطق واسعة من المدينة.