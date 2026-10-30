شهيدان ومصابون جراء خروقات الاحتلال في خانيونس ومدينة غزة

وطن للأنباء: تواصلت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الجمعة، مع تجدد القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابات، إلى جانب الإعلان عن استشهاد طفل متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، وانتشال جثمان شهيد قضى في قصف سابق.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال منطقة «المسلخ» غرب مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، فيما أُصيب مواطن بجروح خطيرة إثر قصف استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي خانيونس، استشهد الطفل يامن هشام يحيى صقر (8 سنوات)، متأثرًا بجروح أُصيب بها برصاص قوات الاحتلال في منطقة قيزان رشوان، الأربعاء الماضي.

وفي سياق متصل، تمكنت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال جثمان الشهيد محمد مسلم عطوان اقعيس (47 عامًا) من منطقة الواحة شمال مدينة غزة، بعد استشهاده جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال في المنطقة قبل ثلاثة أيام.

كما ألقت طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال قنابل جنوب مدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق الآليات العسكرية النار بكثافة شرق مدينة حمد شمالي المدينة.

وتأتي هذه التطورات في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتواصل عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار واستهداف المواطنين، إلى جانب استمرار عمليات الاغتيال وتوسيع نطاق سيطرة الاحتلال عبر تحريك وتوسيع ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، بما يقلّص المساحات المتاحة للفلسطينيين ويُبقي مناطق واسعة تحت التهديد العسكري، رغم سريان الاتفاق.