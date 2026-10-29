قبل الانتخابات النصفية.. ساندرز يصف ترامب بأخطر رئيس في تاريخ أميركا

وطن للأنباء: وصف عضو مجلس الشيوخ الأميركي المستقل عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أخطر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، معتبراً أنه "شخصية تسلطية لا تؤمن بسيادة القانون".

وقال ساندرز إن الانتخابات تتمحور حول الاختيار بين الإبقاء على كونغرس جمهوري يوافق بصورة عمياء على كل ما يطرحه ترامب، أو العمل على محاسبته.

وأضاف ساندرز أن نتائج الانتخابات ستحدد طبيعة العلاقة بين الكونغرس والإدارة الأميركية، في ظل الخلافات بشأن أداء ترامب وسياساته.

وتأتي تصريحات ساندرز في وقت تتحضر فيه الولايات المتحدة للانتخابات النصفية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.