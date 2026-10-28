الاحتلال يعتقل مواطنًا عقب اعتداء مستوطنين عليه جنوب الخليل

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنًا عقب اعتداء مستوطنين عليه بالضرب وإتلاف ممتلكات له في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت محيط منزل المواطن طالب النعامين في خربة اقواويس بمسافر يطا، واعتدت عليه بالضرب، كما ألحقت أضرارًا بممتلكاته، بما فيها أدوات ومعدات زراعية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المكان عقب الاعتداء، واعتقلت النعامين.

وتشهد مناطق مسافر يطا جنوب الخليل اعتداءات متكررة ينفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم، تشمل الاعتداء الجسدي وتخريب الممتلكات والمعدات الزراعية، في ظل قيود يفرضها الاحتلال على السكان في المنطقة.