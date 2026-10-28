فرز المغلفات المزدوجة يحسم خريطة مقاعد الكنيست.. وتوقعات بتغييرات في نتائج الانتخابات

- المغلفات المزدوجة قد تغيّر مقعدًا أو اثنين في الكنيست

-480 ألف صوت بانتظار الفرز.. هل تتغير موازين المعسكرات؟

-نسبة الحسم وعدد الأصوات اللازمة للمقعد يرتفعان بعد الفرز

وطن للأنباء: يُتوقع أن تتضح النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية بحلول مساء غد الخميس، مع انتهاء فرز المغلفات المزدوجة، التي يُقدّر عددها بنحو 430 إلى 480 ألف مغلف، وسط ترقب لتأثيرها في توزيع المقاعد داخل الكنيست، بعد فرز 77.6% من الأصوات في صناديق الاقتراع العادية.

وتضم المغلفات المزدوجة أصوات الجنود والدبلوماسيين وأفراد الشرطة والسجانين، إضافة إلى ناخبين تعذّر عليهم التصويت في صناديق الاقتراع المسجلين فيها. ومن المتوقع أن يؤثر فرز هذه الأصوات في توزيع المقاعد، على حساب الأحزاب العربية والحريدية، فيما قد يعزز حصة الأحزاب الصهيونية المنضوية ضمن معسكري بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت.

ورغم أن أصوات المغلفات المزدوجة تشكل عادة ما بين 3% و5% من إجمالي الأصوات، فإنها قد تُحدث تغييرات في خريطة المقاعد، بمقدار مقعد أو مقعدين على الأقل.

وتشير تقديرات لجنة الانتخابات المركزية إلى أن الحرب المستمرة على قطاع غزة أسهمت في ارتفاع عدد هذه المغلفات، في ظل زيادة أعداد جنود الاحتياط وإخلاء السكان من منازلهم، إذ يُتوقع أن يتراوح عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بهذه الطريقة بين 430 و480 ألفًا، مقارنة بنحو 460 ألف ناخب في انتخابات عام 2022.

وبحسب التقديرات، قد تعادل أصوات الجنود والسكان الذين أُخلوا من منازلهم نحو 15 مقعدًا في الكنيست، وفقًا لتوزيعها، فيما تؤدي إضافة هذه الأصوات إلى إجمالي الأصوات المحتسبة إلى ارتفاع عدد الأصوات اللازمة للفوز بمقعد، وكذلك عدد الأصوات المطلوبة لتجاوز نسبة الحسم.

نسبة التصويت في الجيش الإسرائيلي تبلغ 79.9%

وفي السياق، أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن نسبة التصويت في الجيش بلغت 79.9% من إجمالي الجنود، الذين أدلوا بأصواتهم في أكثر من 890 صندوق اقتراع عسكري وُزعت على القواعد العسكرية، ربعها صناديق متنقلة.

ومن المنتظر أن تتغير هذه النتائج مع استكمال فرز المغلفات المزدوجة، التي قد تؤثر في توزيع المقاعد والتوازنات السياسية داخل الكنيست.