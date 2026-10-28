الرئيس يصل إلى جمهورية قبرص في زيارة بدعوة من الرئيس خريستودوليدس

وطن للأنباء: وصل الرئيس، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية قبرص، في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية نيكوس خريستودوليدس.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات في فلسطين والمنطقة.

ويرافق في الزيارة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية قبرص عبد الله عطاري.