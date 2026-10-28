إسبانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين إلى 64 قتيلا

وطن للأنباء: ارتفعت حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة بالقرب من مدينة طليطلة وسط إسبانيا، صباح الأربعاء، إلى 64 قتيلا، فيما أُصيب 58 شخصا.

وقال رئيس حكومة إقليم قشتالة لا مانتشا، إميليانو غارسيا باخي، إن 40 شخصا لقوا حتفهم في القطار التابع لشركة "إيريو"، فيما توفي 24 آخرون كانوا على متن قطار "رينفي".

وأوضح باخي، في تصريحات صحفية، أن فرق الطوارئ تواصل البحث عن الجثامين بمساعدة كلاب مدربة، محذرا من احتمال ارتفاع عدد القتلى.

وأضاف: "إنها مأساة حقيقية. ويتوقع رجال الإطفاء العثور على مزيد من الجثامين. أشعر بحزن شديد من أجل العائلات والجميع".

ووقع الحادث عند الساعة 08:54 صباحا بالتوقيت المحلي (10:54 ت.غ)، بين منطقتي أوردا ولوس يبينيس التابعتين لمدينة طليطلة، إثر تصادم قطار متجه من مدريد إلى إشبيلية، بقطار آخر كان يسير في الاتجاه المعاكس.

وبحسب التقديرات الأولية، يُشتبه في أن خطأ بشريا في نظام الإشارات الرئيسي تسبب في الحادث.

وعلى خلفية التصادم، علقت السلطات الإسبانية رحلات القطارات مؤقتا بين مدريد وسيوداد ريال وإقليم الأندلس، فيما أعلنت شركة "إيريو" تعليق جميع رحلاتها من محطة أتوتشا في مدريد.

كما ألغى العاهل الإسباني فيليبي السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز وعدد من الوزراء وقادة أحزاب المعارضة برامجهم المقررة اليوم بسبب الحادث.

يُذكر أن آخر حادث قطارات في إسبانيا وقع في 18 يناير/كانون الثاني 2026، في بلدة أداموز التابعة لمدينة قرطبة جنوبي البلاد، وأسفر عن مصرع 46 شخصا إثر خروج قطار فائق السرعة تابع لشركة "إيريو" عن مساره.

المصدر: "الاناضول"