على خطى والده.. فلافيو بولسونارو يصل إلى ميامي عقب هزيمته في انتخابات البرازيل

وطن للأنباء: أظهرت لقطات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام برازيلية وأمريكية، اليوم الأربعاء، طائرة السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو وهي تحط في مدينة ميامي جنوب شرقي الولايات المتحدة عقب هزيمته في الانتخابات الرئاسية في البرازيل والتي جرت الأحد الماضي.

وذكرت شبكة "سي إن إن " الأمريكية أن بولسونارو (45 عاما) نزل في مطار "أوبا لوكا" في مدينة ميامي برفقة زوجته وابنتيه، وفي وقت لاحق التقطت صور لعائلة بولسونارو وهي تغادر المطار.

وقال مصدر مقرّب من بولسونارو إن الأخير كان يخشى الاعتقال في البرازيل، إذ كان يخضع للتحقيق من قِبل المحكمة العليا في بلاده بشأن اتهامات بالفساد وغسل الأموال، وهي اتهامات ينفيها بولسونارو.

إلغاء جواز السفر

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مسؤول في الشرطة البرازيلية قوله إن جواز سفر فلافيو بولسونارو قد أُلغي بعد أن رفض تسليمه. وجاءت مغادرة بولسونارو إلى الولايات المتحدة بعد رفضه الامتثال لأمر صادر عن المحكمة العليا بتسليم جواز سفره.

وجاءت هذه الخطوة المفاجئة من المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر بعد 48 ساعة من رفضه الإقرار بهزيمته أمام الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية.

وكان جايير بولسونارو، والد فلافيو، قد غادر أيضا إلى ولاية فلوريدا الأمريكية بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام لولا دا سيلفا في عام 2022.

وأعلنت الولايات المتحدة، أول أمس الاثنين، أنها ستمنح تأشيرات دخول لفلافيو بولسونارو وأفراد أسرته، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق اليوم إنه يوافق على دخول ⁠ ⁠فلافيو بولسونارو إلى ⁠⁠الولايات المتحدة.

وكان بولسونارو، حليف الرئيس ترمب، قد زار البيت الأبيض في مايو/أيار الماضي.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت الأرجنتين، قالت وزارة الهجرة في البلاد في منشور على منصة إكس إن بولسونارو وعائلته دخلوا الأرجنتين قادمين من البرازيل في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وبعد ذلك بوقت قصير استقلوا رحلة جوية إلى غواياكيل في الإكوادور، وفقا لخطة الطيران الخاصة بهم. وما زال يكتنف الغموض طريقة خروج فلافيو بولسونارو من البرازيل، وكيفية انتقاله إلى الولايات المتحدة.

نفي المحكمة العليا

وعند مغادرته البرازيل، لم تكن هناك أي مذكرات توقيف صادرة بحق فلافيو بولسونارو، لكن وفقا لمحللين قانونيين، فإن تحديه أوامر المحكمة العليا بتسليم جوازات سفره قد يكون سببا كافيا لإصدار مذكرة توقيف، غير أن المحكمة نفت في بيان صدر اليوم الأربعاء أن تكون قد صدرت مذكرة تفتيش بحق السيناتور فلافيو بولسونارو.

وجاء نفي المحكمة بعد أن ذكرت وسائل إعلام برازيلية في وقت سابق اليوم أن الشرطة الفدرالية نفذت مذكرة تفتيش ومصادرة في منزل بولسونارو في العاصمة برازيليا.

وقال الرئيس البرازيلي لولا دا ⁠⁠سيلفا، أمس الثلاثاء، إن مغادرة بولسونارو البلاد "أمر مخز"، موضحا أن منافسه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد كان ينبغي أن ⁠⁠يبقى ويثبت براءته.

المصدر: سي إن إن + وكالات