"مقاومة الجدار": 7 اعتداءات للاحتلال والمستوطنين على المزارعين في 4 محافظات بالضفة

وطن للأنباء: رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأربعاء، 7 اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في أربع محافظات بالضفة الغربية، استهدفت المزارعين وأراضيهم وممتلكاتهم الزراعية.

وأوضحت الهيئة، في تقرير، أن الاعتداءات التي رُصدت بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء، شملت تجريف أراضٍ زراعية واقتلاع أشجار مثمرة، وهدم منشآت زراعية وتدمير خزانات مياه، واعتقال مواطنين أثناء قطف الزيتون، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وإطلاق مواشي المستوطنين في حقول الزيتون.

وفي محافظة جنين، شرعت قوات الاحتلال بتجريف أراضٍ زراعية في المنطقة الشمالية الشرقية من قرية طورة، المحاذية لجدار الفصل العنصري جنوب غرب المحافظة، وتعود للمواطنين خضر فارس قبها وفيصل عبادي وأيمن عبادي ومنصور عبادي. وتضم الأراضي المستهدفة أشجار زيتون معمرة ومساحات زراعية، فيما أفاد أصحابها بعدم تلقيهم إخطارات مسبقة بشأن استهدافها.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة واعتقلت مواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون، وهم حسام سيف وأسامة سيف وماهر سيف ومحمد سيف. كما نفذ مستوطنون أعمال تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون في منطقتي القليلة ورأس العين، شرق قرية الساوية.

وفي محافظة بيت لحم، جرفت قوات الاحتلال أرضا مساحتها نصف دونم في قرية الولجة، تعود للمواطن خالد موسى الأعرج، واقتلعت أكثر من 50 شجرة زيتون ولوزيات مثمرة، وهدمت جدارا استناديا بطول 35 مترا ودرجا، ودمرت خزانات مياه.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضٍ مزروعة بالزيتون في قريتي المزرعة الشرقية وكفر مالك، فيما منع مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال، مزارعين من قطف ثمار الزيتون في أراضيهم ببلدة ترمسعيا.

وأكدت الهيئة أن الاعتداءات على موسم الزيتون لا تقتصر على استهداف المزارعين أثناء القطاف، بل تمتد إلى تدمير مقومات استمرار النشاط الزراعي الفلسطيني، من خلال اقتلاع الأشجار المعمرة وتجريف الأراضي وتدمير منشآت الري والبنية الزراعية.

وأشارت إلى أن استهداف الأراضي المحاذية لجدار الفصل العنصري في طورة، واقتلاع الأشجار وتدمير خزانات المياه في الولجة، يلحق أضرارا تتجاوز خسائر موسم واحد، إذ تطال أشجارا وبنية زراعية يحتاج تعويضها إلى سنوات من العمل والاستثمار.

وأضافت أن تزامن عمليات التجريف والاقتلاع مع اعتقال قاطفي الزيتون ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم يعكس تعدد أساليب الضغط التي تقوض قدرة الفلسطينيين على الانتفاع بأراضيهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بتوسيع نطاق الأراضي المحروم أصحابها من استثمارها.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الاعتداءات، وضمان حماية المزارعين وممتلكاتهم الزراعية، ومساءلة المسؤولين عنها.