نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وسلاحها ليس مطروحاً ما دام الاحتلال والعدوان مستمرين

-قاسم يرفض اتفاق الإطار ويعتبره مخالفاً للدستور واتفاق الطائف ومنتقصاً من عناصر قوة لبنان

-حزب الله يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية وفق اتفاق 27 تشرين الثاني والقرار 1701 وانتشار الجيش جنوب الليطاني

-الأمين العام لحزب الله: صمود إيران أفشل الأهداف الأميركية والإسرائيلية

-قاسم يدعو إلى إنهاء الوصاية الأميركية على القرار اللبناني ويحذر من المساس بالسيادة

وطن للأنباء: أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أن المقاومة في لبنان مستمرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على رفض البحث في مسألة سلاحها ما دام الاحتلال قائماً والعدوان مستمراً، ومطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية وفق اتفاق 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 والقرار الدولي 1701، وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

وفي بيان تناول فيه التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، اعتبر الشيخ قاسم أن اتفاق الإطار يفتقر إلى الشرعية، لمخالفته الدستور واتفاق الطائف والقوانين وخطاب القسم الرئاسي وبيان الحكومة، متهماً إياه بالتنازل عن عناصر قوة لبنان والاعتماد على إثارة الفتنة وزعزعة استقرار البلاد.

"المقاومة الطريق الوحيد لتحرير كامل الأراضي اللبنانية"

ورأى الشيخ قاسم أن المقاومة نشأت لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة والدول الغربية، معتبراً أن الحروب الإسرائيلية تستهدف التوسع وإقامة "إسرائيل الكبرى"، وأن الاتفاقات السابقة، ومنها مدريد وأوسلو، لم تمنع الاحتلال من مواصلة سياساته التوسعية.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن صمود المقاومة وتضحيات اللبنانيين حالا دون تحقيق "إسرائيل" أهدافها في لبنان، معتبراً أن استمرار المقاومة يمثل الطريق إلى تحرير كامل الأراضي اللبنانية، فيما قال إن "إسرائيل" تواجه إخفاقاً في تحقيق أهدافها وأزمات داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية، مستشهداً بنتائج الانتخابات الإسرائيلية بوصفها مؤشراً إلى "الهزيمة".

"صمود إيران أفشل الأهداف الأميركية والإسرائيلية"

وفي ما يتعلق بإيران، اعتبر الأمين العام لحزب الله أن صمودها أفشل الأهداف الأميركية والإسرائيلية المتمثلة بإسقاط النظام الإسلامي وتقسيم البلاد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تواجه أزمة اقتصادية واضطراباً في قراراتها السياسية وتراجعاً في مكانتها الدولية.

ولفت الشيخ قاسم إلى أهمية الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، معتبراً أنه يشكل مصدر قوة في المرحلة الراهنة، إلى جانب صمود المقاومة والشعب اللبناني.

وقال الشيخ قاسم إن مذكرة التفاهم أدت إلى خفض مستوى العدوان على لبنان، مشيداً بما وصفه بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السعي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

الوصاية الأميركية على لبنان

وشدد الشيخ قاسم على ضرورة إنهاء "الوصاية الأميركية على القرار اللبناني"، معتبراً أن التدخل في مفاصل الدولة يشكل انتهاكاً للسيادة، كما أكد أن حزب الله لا يعنيه من يتولى الحكم في "إسرائيل"، لكنه شدد على أن الاحتلال لن يستمر وأن على القوات الإسرائيلية الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

حزب الله يؤكد متانة علاقته بحركة أمل

وعلى الصعيد الداخلي، أكد الشيخ قاسم حرص حزب الله على الوحدة الوطنية واستعداده للمساهمة في توحيد المواقف ومعالجة الخلافات، داعياً الأطراف اللبنانية الأخرى إلى ترجمة مواقفها الداعمة للوحدة إلى خطوات عملية.

كما أكد متانة العلاقة بين حزب الله وحركة أمل والقوى الحليفة، مشيراً إلى التوافق على سيادة لبنان ودور الجيش اللبناني ورفض الفتنة، فضلاً عن دعم الحوار مع مختلف مكونات الشعب اللبناني والسلطة ضمن ثوابت السيادة والدستور.

قاسم: ملتزمون بإعادة الإعمار

وفي ملف إعادة الإعمار، جدد الشيخ قاسم التزام الحزب بمواصلة جهود إيواء المتضررين وترميم المنازل وإعادة الإعمار، مؤكداً العمل على توفير الإمكانات اللازمة، بالتوازي مع الدعوة إلى قيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والاستعانة بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة.

وختم الشيخ قاسم بالتأكيد أن المقاومة ستواصل مواجهة الاحتلال، مستندة إلى صمود جمهورها ومناصريها، ومشدداً على التمسك بالسيادة الوطنية ورفض التنازلات التي تمس حقوق لبنان.